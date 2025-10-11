El Ministerio de Salud reportó este sábado el primer caso sospechoso de fiebre amarilla en el país. La paciente es una mujer estadounidense de 29 años que ingresó el 8 de octubre de 2025 desde la región amazónica sin haber recibido la vacuna contra esta enfermedad.

Paciente bajo atención médica especializada

La mujer presentó síntomas desde el 7 de octubre y fue atendida inicialmente en un hospital privado, donde se realizaron los estudios que levantaron la sospecha clínica. Posteriormente fue trasladada a un centro médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde continúa recibiendo atención especializada.

El caso está en proceso de confirmación en el laboratorio de INCIENSA, encargado de realizar el diagnóstico definitivo.

Recomendaciones a personas viajeras

El Ministerio recordó que es obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla antes de visitar países endémicos como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Perú y varias naciones tropicales de África. Para ingresar a Colombia, la vacuna también es requisito.

Entre los síntomas frecuentes destacan fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, dolores musculares y vómitos. En casos graves pueden presentarse ictericia (color amarillento en piel y ojos), sangrados y complicaciones hepáticas o renales.

Autoridades mantienen vigilancia

Salud recomendó a quienes hayan viajado recientemente a zonas de riesgo que acudan a un centro médico si presentan síntomas. Además, reiteró la importancia de usar repelente, ropa protectora y mosquiteros para evitar picaduras.

La institución aseguró que mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica y coordinación con los servicios de salud para proteger a la población.