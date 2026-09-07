Ministerio de Salud clausura supermercado

El Ministerio de Salud colocó sellos de clausura en el Super Centro Coronado, uno de los supermercados más grandes de San Isidro de Coronado.

El establecimiento se ubica al costado sur de la iglesia de Coronado y permanece cerrado, según se pudo constatar en el sitio.

Ministerio de Salud visitó el supermercado

El Ministerio de Salud realizó una visita al Super Centro Coronado, conocido también como uno de los supermercados chinos más grandes de la zona.

Tras la intervención de las autoridades, el establecimiento quedó con sellos del Ministerio de Salud y actualmente no brinda atención al público.

¿Dónde está el supermercado clausurado?

El Super Centro Coronado se encuentra en San Isidro de Coronado, San José, específicamente al costado sur de la iglesia de Coronado.

Por ahora, se espera que las autoridades brinden más detalles sobre la intervención y las razones de la clausura.

La información podría actualizarse conforme el Ministerio de Salud comunique nuevos detalles sobre el caso durante las próximas horas.

El cierre generó todo tipo de comentarios en los habitantes de la zona.

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