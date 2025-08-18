Nuevas medidas de control del Sinpe Móvil, impulsadas por el Ministerio de Hacienda para combatir prácticas indebidas, son explicadas por el experto financiero Esteban Bogantes, quien revela umbrales de montos y frecuencia que activarán auditorías automáticas a usuarios.

Bogantes detalla cómo comercios deben emitir comprobantes digitales para evitar sanciones, enfatizando que recibos no declarados implican riesgos fiscales para trabajadores independientes.

Además, aconseja registrar conceptos específicos en cada transferencia, transformando esta herramienta en aliada segura si se cumple con trazabilidad regulatoria.