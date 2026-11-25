Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Ministerio de Hacienda publicó este 24 de noviembre un comunicado en el que informa sobre una exigencia relacionada con los teléfonos vinculados a pagos por SINPE.

¿Cuál es la medida con los teléfonos vinculados a pagos por SINPE?

Se estableció la obligación de registrar ante la Administración Tributaria los números de teléfono vinculados a cuentas bancarias utilizadas para recibir transferencias mediante SINPE, como medio de pago en el desarrollo de actividades económicas.

Nuevos contribuyentes

Los nuevos contribuyentes deberán incorporar esta información al momento de inscribirse, mientras que quienes ya se encuentran registrados en TRIBU-CR dispondrán de un plazo de 12 meses para actualizar sus datos, a partir del 18 de enero de 2027, fecha en que entra a regir esta medida.

“Esta medida fortalece las herramientas de la Administración Tributaria para mejorar el control y la trazabilidad de las operaciones económicas. Mantener la información actualizada es fundamental para avanzar hacia una mayor transparencia, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión fiscal”, dijo el viceministro de Ingresos y Egresos, Víctor Carvajal Porras.

Resolución

La disposición se establece mediante la Resolución N.° MH-DGT-RES-0037-2026, publicada en La Gaceta N° 221 del 20 de noviembre de 2026.

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