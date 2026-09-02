Ministerio de Hacienda dijo no a recurso de nulidad presentado por la Corte

El Ministerio de Hacienda le dijo no a un recurso de nulidad y medida cautelar presentado por la Corte, que pretendía revertir el recorte de más de 23 mil millones de colones al presupuesto.

La mandataria Fernández comenta que “esta es una medida de política presupuestaria pareja que aplica para todas las instituciones del sector público”.

La decisión mantiene el ajuste presupuestario impuesto al Poder Judicial por parte del Ministerio de Hacienda.

Los magistrados de la Corte Suprema han manifestado su desacuerdo con la reducción de los recursos asignados.