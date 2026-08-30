Ministerio anuncia fumigación en siete distritos de Alajuela

El Ministerio de Salud informó mediante sus redes sociales oficiales sobre una fumigación con tractor que tendrá lugar esta semana en Alajuela.

Los lugares con fumigación

Según la información institucional, los sectores corresponden al cantón de Grecia, específicamente:

Grecia

San Isidro

Bolívar

San Roque

Tacares

San José

Puente de Piedra

Esta campaña tiene como objetivo el control del Dengue y Chikungunya en la zona. Se realizará del martes 1 al viernes 4 de septiembre, aunque la programación podría variar según las condiciones del clima.

También podría interesarle: Policía encuentra cadáver golpeado en San José

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.