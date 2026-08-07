Ministerio abre convocatoria de empleo: conozca cómo aplicar

El Ministerio de Seguridad Pública anunció mediante redes sociales una convocatoria de empleo.

¿Cómo aplicar para el empleo?

La vacante corresponde al puesto de técnico de Servicio Civil 2, con especialidad en archivística.

Los requisitos para aplicar son:

Segundo año de carrera universitaria o parauniversitaria afín con la especialidad del puesto, o bachillerato en educación y título técnico o técnico medio en una especialidad afín.

Dos años de experiencia en labores similares a las del puesto.

Cumplir con las pautas especiales y legales necesarias para el cargo.

Según la publicación, la remuneración será conforme al salario compuesto que corresponda y el horario será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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Por: Camila Rosales Méndez

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