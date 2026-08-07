Ministerio abre convocatoria de empleo: conozca cómo aplicar

El Ministerio de Seguridad Pública anunció mediante redes sociales una convocatoria de empleo.
La vacante corresponde al puesto de técnico de Servicio Civil 2, con especialidad en archivística.
Los requisitos para aplicar son:
Según la publicación, la remuneración será conforme al salario compuesto que corresponda y el horario será de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
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Por: Camila Rosales Méndez
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