Actualmente, 31.000 personas están en lista de espera para obtener una pensión del régimen no contributivo en Costa Rica, la cifra más alta de solicitudes hasta la fecha. Sin embargo, los recursos disponibles son insuficientes para atender la creciente demanda, lo que ha generado una crisis en la gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este beneficio, que otorga un monto mensual de 82.000 colones, está dirigido principalmente a adultos mayores en condición de pobreza extrema que no lograron consolidar cotizaciones en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, el régimen no solo atiende a este grupo, sino también a personas con discapacidad que no tienen acceso a una pensión contributiva.

La CCSS actualmente cuenta con presupuesto para aprobar únicamente 11.000 pensiones, lo que deja a miles de personas en una situación de incertidumbre económica. La creciente población adulta mayor y la baja tasa de fecundidad en el país han influido en el aumento de solicitudes, lo que plantea la necesidad de revisar las políticas públicas para garantizar la protección social de estos sectores vulnerables.

Ante este panorama, el país enfrenta un desafío urgente: decidir si es posible reasignar recursos para ampliar la cobertura del régimen no contributivo y así atender a la creciente demanda de adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.