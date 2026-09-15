Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Miles de niños y jóvenes participaron de los desfiles patrios en conmemoración de los 205 años de vida independiente, según informó Génesis Castillo en vivo durante la transmisión especial de este 15 de setiembre.

Más de dos mil estudiantes de diversos centros educativos marcharon por las principales calles del país para celebrar la independencia, en una jornada que reunió a familias enteras que acompañaron a los menores con banderas y globos.

La actividad se desarrolló con normalidad en la mayoría de las comunidades, aunque algunas zonas reportaron incidentes que obligaron a suspender actos cívicos, como ocurrió en Pocora de Guácimo, donde un liceo canceló su participación por seguridad.