Miles de estudiantes de los colegios técnicos de todo el país iniciaron este miércoles las Pruebas Nacionales, cuyo primer examen aplicado fue el de Estudios Sociales.

Este proceso marca el inicio de una semana de evaluaciones determinantes para su futuro académico que terminará el 23 de septiembre, puesto que es necesario para alcanzar el título de bachiller.

La prueba esta compuesta por 200 ítems y cada día se realizan 40; y esta enfocada en lo práctica, dejando de lado lo memorístico tradicional.