Miles de costarricenses trabajan sin seguro a pesar de tener un patrono

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Más de 273 mil trabajadores asalariados en Costa Rica no tienen seguro de salud pagado por su patrono, lo que representa un 20% de la población asalariada del país, según reveló la encuesta continua de empleo del INEC.

A pesar de contar con un empleador, estas personas carecen de cobertura médica porque los patronos no están cumpliendo con el pago de las cargas sociales, que en Costa Rica son las más elevadas de la región y representan un reto para muchos empleadores.

El no contar con seguro de salud tiene consecuencias negativas como la falta de cotización para la pensión futura y dificultades para acceder a la salud pública, lo que además afecta las finanzas del régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS.