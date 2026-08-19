Miles de animales aparecen muertos en las playas de Guanacaste

Alrededor de dos mil cangrejos aparecieron muertos en playas de Guanacaste, los reportes se concentran específicamente en Conchal, Potrero, Ocotal, Guacamaya, Carrillo, Brasilito, Flamingo y Playa Negra, donde visitantes y pescadores encontraron una gran cantidad de estos animales sobre la arena.

De acuerdo con los primeros reportes, los crustáceos serían jaibas mora, una especie que habita en aguas del Pacífico.

¿Qué provocó la muerte de los cangrejos en Guanacaste?

Por ahora, no existe una causa confirmada que explique la muerte masiva de estos animales.

El fenómeno se mantiene bajo observación y especialistas analizan las posibles condiciones que pudieron influir en el episodio registrado en las playas de la costa de Guanacaste.

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Una de las condiciones que se presentó recientemente que pudo generar este hecho fue un período de fuerte lluvias dejando como resultado un importante ingreso de agua dulce desde los ríos hacia el mar.

Sin embargo, esto no ha sido establecido como la causa definitiva de la muerte de los cangrejos.

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Escrito por: Daniel Palma Durán