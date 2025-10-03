Escrito por: Eduardo Troconis

La ciclista colombiana Milena Salcedo vive un 2025 inolvidable. Con 37 años, es líder y ganadora de las dos primeras etapas de la Vuelta Femenina de Costa Rica, una competencia que ya conoce bien, pues la corre por cuarta ocasión.

Su éxito en tierras ticas tiene un sabor especial: es el resultado de una vida marcada por la superación de retos personales y médicos extremos que casi la obligan a despedirse del deporte en tres ocasiones.

2012: primer golpe

Salcedo sufrió en 2012 un derrame cerebral con pérdida de un nervio óptico. A pesar de esto, Milena consiguió cinco medallas en los Juegos Nacionales de ese año, suceso que demostró su resiliencia para anteponerse a las adversidades.

2020: el corazón en contra

En plena Vuelta a Guatemala 2020, Salcedo contrajo COVID-19. Lo que parecía un episodio pasajero terminó convirtiéndose en un problema serio: carditis, inflamación del corazón, consecuencia directa del virus.

El diagnóstico fue contundente: debía abandonar el ciclismo de alto rendimiento, ya que la altura le hacía daño y cualquier esfuerzo físico representaba un riesgo. Tras pasar un año retirada del deporte y pese a ese pronóstico, Milena logró recuperarse por completo. Volvió al pelotón y demostró que su corazón también late al ritmo de la pasión por la bicicleta.

Abril de 2025: la fractura que pudo retirarla

El destino volvió a ponerla a prueba en abril de este año durante el Tour a El Salvador: una caída brutal le provocó una fractura de tibia y peroné con exposición ósea. Fue operada de urgencia y los médicos pronosticaron que estaría fuera toda la temporada.

“Se pronosticaba que no iba a volver a correr. Me operaron de urgencia en El Salvador y la duda era si podría seguir compitiendo”, recordó la ciclista.

Pero el espíritu de Salcedo no conoce límites. Con la ayuda de su equipo médico y fisioterapeutas, consiguió una recuperación en tiempo récord: dos meses después regreso en la Vuelta a Colombia

Una vida más allá del ciclismo

La vida de Milena no solo gira en torno a las competencias. Es también profesional en entrenamiento deportivo y comparte sus conocimientos con jóvenes ciclistas de montaña en Medellín. Esta faceta, según comentó, le permitió inspirar a la nueva generación de deportistas que la ven como un modelo de disciplina y constancia.

Hoy, en la Vuelta Femenina de Costa Rica 2025, Milena luce como la ciclista fuerte, recuperada y ambiciosa que siempre soñó ser. Con dos etapas ganadas y el liderato en sus manos, Salcedo demuestra que la edad y las adversidades no son obstáculos cuando existe determinación.