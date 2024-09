El actual presidente de Argentina, Javier Milei, y la expresidenta de ese país, Cristina Kirchner, enmarcaron uno de los episodios más polémicos en la red social X, antes conocida como Twitter.

La tensión entre ambos aumentó de manera escalonada, sin importar que varios usuarios se iban uniendo al cruce de palabras.

Durante la mañana, Kirchner compartió una carta con palabras cargadas de críticas duras hacia la política del gobierno libertario, lo que generó un intercambio de ofensas, denuncias de supuestos plagios y hasta tonos desafiantes entre ambos líderes políticos.

“Es la economía bimonetaria, estúpido”, así textual fue el escrito de la expresidenta, quien cuestionó la escases de dólares en Argentina, así como las fallidas teorías anarcocapitalistas supuestamente aplicadas en el país sudamericano, aunado a las “contradicciones” del discurso libertario. “Todo está muy mal”, juzgó.

El texto inquietó a Milei, quien no se quedó atrás y también atacó a la exmandataria por supuestamente no tener conocimiento en materia económica. “Demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, agregó.

Unas horas después, Kirchner apareció de nuevo en la red social para acusar al Presidente de supuestamente plagiar los libros que escribió.

“Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar Argentina, es otra muy distinta”, contestó.

La expresidenta prosiguió: “Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes, te espero en el Patria y te explico un poquito”.

Ahí no terminó el intercambio, Milei de inmediato contestó: “No te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase. A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, yo vine a rescatar al país, no a hundirlo. Ciao”

“Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”, concluyó la exmandataria.