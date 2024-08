La ciclista Milagro Mena fue descalificada de la competencia a falta de 34,5 kilómetros para la llegada a la meta, esto después de haber tenido una caída.

La tica expresó su sentir luego de esto: “Primero darles las gracias por el apoyo, una carrera dura, sin embargo venía haciendo la carrera de mi vida, venía muy bien colocada, siempre al frente… casi al kilómetro 100 una caída que se hace en el grupo me bota, se me daña un poco la bicicleta, trato de repararla, hago cambio con la bici de repuesto y pierdo tiempo… en cierto punto el comisario llega y nos detiene y me dijo que la descalificación era porque nos llevaban 10 minutos” contó.

Mila manifestó que esto le duele mucho, pero así son las cosas: “Les garantizo que si di todo de mi, gracias por todo el apoyo que me han dado” finalizó.

La estadounidense Kristen Faulkner ganó la medalla de oro en esta competencia.

Detrás de ella, Marianne Vos (NED) le quita la plata a Lotte Kopecky (BEL).

🥇 Kristen Faulkner (USA)

🥈 Marianne Vos (NED)

🥉 Lotte Kopecky (BEL