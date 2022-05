El pasado sábado “El Canelo” Álvarez fue derrotado por el boxeador ruso Dmitry Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Esto significó todo un escándalo entre la comunidad deportiva, ya que con este se sumó una segunda derrota en su carrera como boxeador profesional.

Tras el evento, miles de internautas han compartido su sorpresa y versiones de porqué “El Canelo” perdió. Uno de ellos fue Mike Tyson. El exboxeador compartió su opinión respecto a cuáles fueron las fallas del Canelo durante el enfrentamiento, y cómo Bivol logró sacarles provecho.

”Simplemente creo que, si Canelo hubiera usado su jab de manera definitiva, fuerte, su rival no habría podido entrar. El tipo entraba porque no estaba preocupado por el jab de Canelo. Así que se volvió más agresivo, se volvió valiente. ‘Si no me está golpeando, no tiene defensa’”, explicó.

La leyenda del boxeo dijo qué habría hecho él para vencer al contrincante ruso Dmitry Bivol. (Foto: Getty).

El deportista, además, aconsejó a Canelo para la próxima pelea: “La próxima pelea, usa el jab y es una pelea distinta. Es muy básico. Con el jab, te mueves, anticipas las combinaciones. Si usa el jab, habría sido una pelea distinta”, advirtió.

¿Habrá una revancha?

Hasta el momento, no hay certezas de que Canelo Álvarez y Dmitry Bivol concreten una revancha. Sin embargo, después de la victoria del ruso los dos reconocieron que quieren volver a reencontrarse en el ring.