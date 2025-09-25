Miguel el ‘Piojo’ Herrera sigue dando tema de conversación, en este caso conversó en el programa “Jorge Ramos y su banda”, en donde dejó declaraciones importantes sobre convocatorias, nombres, veteranos y la situación de La Sele en general.

En el programa 120 Minutos de Deportes Repretel reprodujeron el video, y conversaron sobre la situación.

El ‘Piojo’ sobre las convocatorias

“Te piden 60 nombres, solamente dentro de esas listas están nombres ahí que a lo mejor no van a estar, no lo sé, porque reitero, no le voy a cerrar la puerta a nadie”.

El entrenador despejó dudas sobre si, en algún momento, directivos o personas de alguna federación pudieron intervenir en sus listas.

“El día que un directivo me diga que tengo que traer a un jugador por obligación y que no esté yo convencido en traerlo ese día me voy de la selección”.

Sobre Celso Borges

“Celso es un jugador importante, que siempre ha mostrado buena actitud y además es un tipo que le gusta la selección, no puedo decir que le voy a cerrar la puerta, al contrario, si lo necesito lo voy a llamar”.

“Si yo lo necesito y veo que el equipo lo necesita, lo voy a ir a buscar”, manifestó.