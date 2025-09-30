Escrito por: Eduardo Troconis.

En una reciente entrevista realizada por Radio Monumental y para el programa 120 Minutos, el seleccionador nacional, Miguel Herrera, reveló que le ve potencial a un jugador del campeonato nacional para dar el salto al fútbol internacional.

¿A quién se refirió?

Se trata del central de Liga Deportiva Alajuelense, Alexis Gamboa, que según el ‘Piojo’, tiene condiciones de sobra para salir a exterior:

“Está teniendo un torneo muy bueno aquí (en Costa Rica), cada día lo veo mucho mejor, es un jugador que está para exportar ya, porque puede funcionar en cualquier liga donde él quiera jugar”.

El central de Alajuelense disputó ya varios minutos en La Sele desde la llegada del seleccionador mexicano y todo apunta a que será de la partida en los encuentros ante Honduras y Nicaragua.