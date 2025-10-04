La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene lista su nómina para la próxima Eliminatoria Mundialista ante Honduras y Haití, bajo la dirección del técnico Miguel Herrera. La lista incluye a jugadores que militan tanto en clubes nacionales como internacionales.
Porteros convocados
- Keylor Navas – Pumas (MEX)
- Esteban Alvarado – Saprissa
- Alexandre Lezcano – AD San Carlos
Defensas
- Juan Pablo Vargas – Millonarios (COL)
- Jeyland Mitchell – Sturm Graz (AUT)
- Julio Cascante – Austin FC (USA)
- Alexis Gamboa – Alajuelense
- Francisco Calvo – Al-Ettifaq (KSA)
- Kendall Waston – Saprissa
- Joseph Mora – Saprissa
- Carlos Mora – U Craiova (ROU)
Volantes
- Orlando Galo – Riga FC (LVA)
- Celso Borges – Alajuelense
- Alejandro Bran – Alajuelense
- Kenneth Vargas – Herediano
- Josimar Alcocer – Westerlo (BEL)
- Creichel Pérez – Alajuelense
- Haxzel Quirós – Herediano
- Allan Cruz – Herediano
- Aarón Murillo – Herediano
- Guillermo Villalobos – Alajuelense
Delanteros
- Andy Rojas – NY Red Bulls (USA)
- Manfred Ugalde – Spartak Moscú (RUS)
- Alonso Martínez – NY City FC (USA)
- Warren Madrigal – Saprissa
- Alvaro Zamora – Academico Viseu FC (POR)