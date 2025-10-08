Escrito por: Eduardo Troconis

El seleccionador nacional, Miguel Herrera, dejó una frase que no pasó desapercibida durante la conferencia de prensa previa al juego ante Honduras de este jueves, esto al comparar la situación actual de la Selección de Costa Rica con la de una potencia europea: Italia.

¿Qué dijo?

“Esto es una transición (en referencia al momento actual de La Sele). Italia está en una transición que lo dejó sin mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022)”, afirmó el técnico, en respuesta a las críticas sobre el rendimiento reciente del conjunto costarricense.

Herrera insistió en que el proceso que vive Costa Rica es parte natural del cambio generacional, y pidió paciencia para consolidar una nueva base de jugadores que compita al máximo nivel en la eliminatoria, sea rumbo al 2026 o 2030.