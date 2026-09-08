Migración habilitó puertas electrónicas en el Juan Santamaría

Migración habilitó puertas electrónicas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para agilizar el tránsito de pasajeros en el principal terminal aéreo del país.

Gerald Campos, ministro de seguridad, afirma que “con esto vamos a tener procesos más fluidos para los pasajeros que llegan”.

Los nuevos dispositivos permitirán reducir los tiempos de espera en los controles migratorios para los viajeros internacionales.

La modernización del sistema migratorio busca mejorar la experiencia de los pasajeros que llegan y salen del país.