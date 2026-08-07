“Los Hijos de Al-Qaeda” caen tras enfrentamiento armado en Limón

Ocho personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas este jueves durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) en Limón.

Los sospechosos serían integrantes de la organización conocida como “La H” y de un grupo denominado “Los Hijos de Al-Qaeda”.

Sospechosos dispararon contra los agentes

El operativo comenzó alrededor de las 12:35 a. m., cuando los agentes ingresaron a una vivienda en Villa del Mar que, según las investigaciones, era utilizada por la estructura criminal para almacenar armas y drogas.

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Al ingresar, los sospechosos presuntamente dispararon contra los funcionarios del SERT. Los agentes repelieron el ataque y lograron detener a las ocho personas.

Ningún policía ni sospechoso resultó herido durante el enfrentamiento.

Decomisan armas de uso militar

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron un arma tipo AR-15 con munición calibre 5.56, considerada de uso militar, además de cuatro armas cortas calibre 9 milímetros y municiones.

Según el OIJ, la vivienda funcionaba como un punto de almacenamiento de armas que posteriormente serían distribuidas entre diferentes grupos criminales, principalmente en Limón.

Las autoridades tampoco descartan que parte de este armamento fuera trasladado hacia otras zonas del país.

Investigan posible relación con un homicidio

La investigación también busca determinar si alguno de los detenidos estaría relacionado con un homicidio ocurrido horas antes en Corales 3 de Limón.

La víctima fue un hombre de apellido Fernández, de 30 años, quien recibió varios disparos cuando se encontraba en la vía pública. Según la información preliminar, los responsables llegaron en una motocicleta y uno de ellos descendió para dispararle.

Ahora los investigadores deberán determinar si existe una conexión entre este homicidio y la estructura criminal allanada durante la madrugada.

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