Miembro del Comité Ejecutivo renunció: Esta fue la carta que le envió a Osael Maroto

El hasta ahora director dos del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, Jorge Hidalgo, hizo oficial su renuncia al cargo durante la tarde de este jueves 27 de julio.

Deportes Repretel cuenta con la copia de la carta que envió Hidalgo a Maroto para comunicar su decisión, en la que enumeró las causas que lo llevaron a tomar la decisión.

Lo que dice la carta

1- Como primer punto, indicó que la federación no debe verse comprometida en una lucha por derechos de transmisiones televisivas.

“La FCRF no debe verse, por motivos que no le son propios, comprometida en una “lucha” por los derechos de transmisiones televisivas y sus múltiples derivaciones tecnológicas. Al menos el camino ya fue “enderezado” con la forma correcta de valoración de los mismos y las gestiones que ha iniciado el señor Secretario General. Reitero la necesidad de actuar con toda transparencia en su devenir. Deben ser gestiones institucionales responsables y no meramente individuales”.

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2- Luego, habló sobre los estados financieros y una aparente entrega parcial de páginas.

“Los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2025 y los internos al 30 de junio de 2026 no fueron conocidos por el Comité Ejecutivo. Se nos remitió copia parcial de los mismos a sus miembros el 11 de agosto de 2026. El paquete de estados auditados que se distribuyó contiene 8 de las 29 páginas que el propio documento indica; faltan las 21 páginas de notas, que bajo las Normas Internacionales de Contabilidad son parte integrante de los estados financieros”.

3- Indica que no se conoció un informe de auditoría externo ni tampoco la carta de gerencia.

“El informe de Autoría Externa tampoco fue conocido en el seno del Comité Ejecutivo y se recibió su resumen. No fue tampoco enviada la “Carta de Gerencia”, que supongo existe. En el informe del Presidente a la Asamblea se muestran, en el apartado de Finanzas, los números en dólares. Lo que puede llevar a realizar comparaciones equivocadas, según el tiempo y forma en que se aplicara el tipo de cambio correspondiente a colones”.

4- “Problemas de flujo de caja”

“En varias ocasiones nos informó del “problema de flujo de caja” (circunstancia no extraña en la FCRF), sin entrar en mayores detalles o como un asunto de mayor importancia para ser conocido. Conforme a la información financiera recibida se puede colegir que el capital de trabajo es negativo en más o menos 472 millones de colones. Este dato no muestra por sí solo una insolvencia, pero si exigen una gestión de tesorería muy disciplinada y una discusión y análisis en el seno del Comité”.

5- No se apoyó la implementación en visión y función para la Comisión de Selecciones Nacionales.

“En estos tres últimos años la FCRF ha tenido tres diferentes Gerentes Deportivos. Cada uno de ellos coincidió en la visión y función que propusimos para la Comisión de Selecciones Nacionales. Sin embargo, una y otra vez, no se obtuvo el apoyo sincero y necesario para su implementación. Recientemente aprobamos la inclusión en la misma de dos miembros vacantes como “cuota” de una Liga. Lo que en definitiva confirma el que no se tenga interés en lo que considero oportuno y eficaz para el aporte de esta comisión”.

6- Esfuerzos por aportar a LINAFA no apoyados

“Para llegar de nuevo al cargo de director fui propuesto por la Liga de Fútbol Aficionado. Una de mis metas era hacer ver la enorme importancia que la misma representa dentro de la estructura de la FCRF y del desarrollo y futuro del fútbol masculino y femenino desde sus más humildes bases en todo el territorio nacional. A pesar de múltiples esfuerzos para establecer una cooperación y entendimiento (que le consta) no me fue posible. Más aún, sucedió lo contrario. Personalizó un tema que debe verse desde otra perspectiva: la institucional. O bien, como se estila decir hoy en día, como parte fundamental del ecosistema”.

La Federación ya se pronunció

Indicaron que ya recibieron la carta, misma que analizarán en la próxima sesión oficial del Comité Ejecutivo, como indica la normativa.

La FCRF no se pronunciará al respecto hasta que se cumpla formalmente el proceso.