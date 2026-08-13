Miembro de peligrosa banda saldrá de la cárcel el próximo lunes

Alberto Lara V., integrante de la conocida banda criminal “Los Lara”, saldrá de prisión el próximo lunes luego de que el Juzgado de Ejecución de la Pena le otorgara un beneficio por su desempeño laboral como misceláneo en el centro penitenciario desde mayo del 2008, cuando ingresó en calidad de preventivo.

El condenado por homicidio calificado, quien debía cumplir una sentencia de 20 años de prisión, permaneció recluido poco más de 15 años gracias a la reducción de condena evaluada y certificada por el Instituto Nacional de Criminología.

La resolución judicial ha generado preocupación en las autoridades, que solicitaron al Ministerio de Justicia dejar sin efecto el beneficio ante sospechas de que Lara Villanea habría ideado un supuesto plan.