La miel de abeja, reconocida como tesoro nutricional por su impacto en la salud estomacal e inmunológica, es analizada por la apicultora Paola Ruiz y la doctora en nutrición Kimberly Rodríguez, quienes detallan cómo combinarla con jengibre, ajo o cacao potencia sus beneficios ancestrales para defensas y sistema cardiovascular.

Ruiz enfatiza técnicas de conservación del panal para mantener sus compuestos bioactivos, mientras Rodríguez explica dosis precisas que evitan picos glucémicos, transformando este alimento en aliado contra inflamaciones.

Además, ambas destacan su versatilidad en preparaciones que refuerzan músculos y regulan digestión, ofreciendo alternativas naturales accesibles en la dieta diaria costarricense.