Un micrófono abierto durante el desfile militar en Pekín, con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, dejó al descubierto una conversación privada entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de China, Xi Jinping.

El diálogo, insólito por su contenido, giró alrededor de la longevidad humana, los trasplantes de órganos y hasta la posibilidad de la inmortalidad.

Mientras ambos mandatarios caminaban junto al líder norcoreano Kim Jong Un, hacia la tribuna principal de la plaza de Tiananmen, la transmisión oficial china captó parte de su charla. Según la traducción, Putin comentó: “La biotecnología continúa desarrollándose. Los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, e incluso podrías alcanzar la inmortalidad”.

Xi Jinping, por su parte, respondió con otra afirmación llamativa: “Algunos predicen que este siglo los humanos podrían vivir hasta los 150 años”.

Más tarde, Putin confirmó ante la prensa que efectivamente habían conversado sobre los avances médicos en longevidad, asegurando que las modernas tecnologías quirúrgicas y de trasplantes abren la posibilidad de extender la vida de manera significativa.

La revelación ocurrió en el evento militar más grande organizado por China hasta ahora, con más de 50.000 asistentes y la presencia de decenas de líderes internacionales

El momento llamó la atención no solo por el contenido de la charla, sino por el simbolismo: ambos líderes, que reformaron leyes para extender sus mandatos sin límite de tiempo, conversaban sobre extender la vida humana.

La conversación rápidamente se volvió viral en medios internacionales. Sin embargo, en China, la frase “150 años” fue censurada en la red social Weibo, donde los comentarios sobre el tema fueron eliminados. Aun así, en otras plataformas digitales la discusión se disparó, e incluso compañías del sector salud aprovecharon el momento para promocionar productos relacionados con longevidad.

Más allá de la anécdota, el diálogo plantea interrogantes sobre los límites éticos de la biotecnología y el interés de los líderes en una ciencia que, de alcanzarse sus predicciones, podría cambiar radicalmente el futuro de la humanidad.

Con información de BBC.