(FOTOS) 23 muertos deja brutal choque entre bus y camión en Brasil

Un violento choque frontal entre una microbús y un camión dejó al menos 23 personas fallecidas y cuatro heridas durante la madrugada de este miércoles en el estado de Paraná, Brasil.

El accidente ocurrió en la carretera BR-373. Según información preliminar de las autoridades, el camión habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra el microbús.

Microbús trasladaba pacientes

El vehículo pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes y acompañantes hacia hospitales de la región de Curitiba.

Foto de medios brasileños

Impacto destruyó el autobús

Imágenes difundidas tras el accidente muestran el microbús completamente destruido y el camión fuera de la carretera. La vía tuvo que ser cerrada mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio.

Cifra de víctimas fue actualizada

La cifra inicial reportada fue de 21 fallecidos y cuatro heridos; posteriormente, la Policía Federal de Carreteras informó que el número aumentó a 23 muertos y cinco heridos. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del accidente.

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