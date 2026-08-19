(FOTOS) 23 muertos deja brutal choque entre bus y camión en Brasil

Un violento choque frontal entre una microbús y un camión dejó al menos 23 personas fallecidas y cuatro heridas durante la madrugada de este miércoles en el estado de Paraná, Brasil.
El accidente ocurrió en la carretera BR-373. Según información preliminar de las autoridades, el camión habría invadido el carril contrario y terminó impactando de frente contra el microbús.
El vehículo pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes y acompañantes hacia hospitales de la región de Curitiba.
Imágenes difundidas tras el accidente muestran el microbús completamente destruido y el camión fuera de la carretera. La vía tuvo que ser cerrada mientras los equipos de emergencia trabajaban en el sitio.
La cifra inicial reportada fue de 21 fallecidos y cuatro heridos; posteriormente, la Policía Federal de Carreteras informó que el número aumentó a 23 muertos y cinco heridos. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del accidente.
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