Microbiota y cáncer: ¿Qué relación existe entre ambos?

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La microbiota y el cáncer mantienen una relación profunda, ya que los desequilibrios bacterianos pueden desarrollar tumores y modificar la eficacia de los tratamientos médicos.

El Dr. Melvin Brenes explica que ciertas bacterias producen toxinas capaces de dañar las células y activar cambios que inducen cáncer, y que la Helicobacter pylori en el estómago es un ejemplo de cómo una bacteria puede aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad.

El especialista detalla que una microbiota equilibrada ayuda a combatir las células cancerosas, que mantener un buen estado intestinal es clave para la prevención, y que el trasplante de microbiota fecal es una herramienta que se estudia para optimizar los tratamientos médicos en pacientes oncológicos.