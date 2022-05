"La buena fortuna no se me escapa" expresó la actriz, quien está ampliando su familia. Dio la bienvenida a Hart en 2020 y Matilda ya tiene 16 años

Michelle Williamos está embarazada y espera su tercer bebé este otoño. Este será su segundo hijo con su esposo Thomas Kail. Dieron la bienvenida a su hijo Hart en 2020, y la nominada al Oscar, de 41 años, también comparte a su hija Matilda, de 16, con el fallecido actor Heath Ledger, quien murió en enero de 2008.

“Estoy totalmente feliz. A medida que pasan los años, te preguntas qué te depararán o no. Es emocionante descubrir que algo que deseas una y otra vez está disponible una vez más. Esa buena fortuna no escapa a nuestra familia“, dijo la actriz de The Greatest Showman.

Agregó acerca de volver a ser mamá durante la pandemia: “Fue un recordatorio de que la vida continúa. El mundo al que trajimos un bebé no es el mundo al que pensamos que íbamos a traer un bebé, pero el bebé lo ignora, experimenta la alegría absoluta del descubrimiento y la felicidad de un hogar amoroso”.

“No hay nada que te comprometa con un mundo mejor que criar a un gran niño. Es el último acto creativo”, agregó Williams. “Los momentos más extasiados de la vida y el arte son los trascendentes. Tener hijos es así. Combinas tu ADN con el de otra persona para crear una nueva vida”.

La estrella también dijo que planea tomarse un descanso de la actuación durante su embarazo: “Me preguntaba si podría trabajar mientras estaba embarazada, pero estoy demasiado cansada“.

Williams ha sido sincera anteriormente sobre encontrar el amor después de la muerte de Ledger. “Nunca renuncié al amor”, le dijo a Vanity Fair en 2018. “Siempre le digo a Matilda: ‘Tu papá me amaba antes de que nadie pensara que era talentosa o bonita o que tenía buena ropa'”.