El príncipe Harry declaró que su familia está más que “feliz de mentir para proteger” a su hermano mayor William. Además, afirmó que la institución se ocupó de tener un equipo para difundir historias falsas sobre él y su esposa Meghan Markle.

El tráiler oficial de la segunda parte de “Harry & Meghan” de Netflix muestra al duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, reflexionando sobre su decisión de dejar sus funciones y huir a California, describiendo la salida de Reino Unido como “Vuelo de la libertad”.

“No me estaban arrojando a los lobos, me estaban dando de comer a los lobos”, dice Markle, de 41 años.

El tráiler continúa afirmando que la familia real estaba “prácticamente reclutando gente” para difundir historias falsas sobre la pareja.

“Mentían para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”, dice Harry, de 38 años.

Luego, el nuevo clip muestra imágenes y fotos de los Sussex y sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1, viviendo una vida feliz en Montecito, California, su lugar de residencia tras el Megxit.

“Nos dio la oportunidad de crear ese hogar que siempre habíamos querido”, dice Markle. “Siempre sentí que esta era una pelea por la que valía la pena dar”, agrega Harry.

A pesar de que el tráiler sugería que la pareja quería huir de Londres por falta de privacidad y protección, se defendieron y afirmaron que nunca dijeron que esa era la razón.

“Su declaración anunciando su decisión de dar un paso atrás no menciona nada de privacidad y reitera su deseo de continuar con sus roles y deberes públicos”, dijeron recientemente Harry y Markle al New York Times a través de su secretaria de prensa, Ashley Hansen.

“Están eligiendo compartir su historia, en sus términos y, sin embargo, los tabloides han creado una narrativa completamente falsa que impregna la cobertura de prensa y la opinión pública. Los hechos están justo frente a ellos”, añadió su portavoz.

Los primeros tres episodios de la docuserie se estrenaron el 8 de diciembre, y los otros tres se transmitirán el 15 de diciembre.

La primera mitad siguió a la pareja a lo largo de su noviazgo, que comenzó después de que el príncipe viera a la actriz estadounidense en Instagram en 2016, y se centró en su discreta propuesta de matrimonio en 2017. Mientras tanto, los próximos episodios abordarán la enemistad de Harry durante años con William, de 40 años, así como su salida real.

En tanto, William confesó a su círculo más cercano que “nunca” verá el programa Netflix de su hermano Harry y Meghan Markle. Además, les dijo a sus amigos que no “alimentaran el conflicto” tomando represalias comentando sobre el programa.

De acuerdo al tabloide británico Daily Mail, el príncipe de Gales está más centrado en “mirar hacia el futuro” y “seguir adelante con el trabajo”, en lugar de participar en una batalla de “ojo por ojo” con el duque y la duquesa de Sussex. Un amigo del príncipe William le dijo al Sunday Times: “Él dice que nunca lo verá y sé que definitivamente no lo hará”.

Todo indica que el rey Carlos III y la reina consorte Camilla tampoco están está interesados en los testimonios de los duques en su programa de seis capítulos, según dijo una persona de la Casa Real. No obstante, señaló que la familia real está al tanto de los comentarios de los duques en el programa, que es todo un éxito en Netflix.

Mientras tanto, fuentes reales han desestimado las afirmaciones hechas por Meghan de que no estaba preparada para la vida real. La duquesa de Sussex afirmó que no recibió consejos ni instrucciones sobre cómo adaptarse. En el programa, relata que no sabía que vestimenta tenía que usar para eventos oficiales, que tuvo que buscar en Google el himno nacional y que no sabía cómo hacer una reverencia, haciendo vergonzosamente una demostración de su primer intento, para gran incomodidad de su esposo.

Pero una fuente real le dijo al Sunday Times que, de hecho, el entonces secretario privado de Harry, Ed Lane Fox, le dio a Meghan un dossier de 30 puntos sobre su futuro papel seis meses antes de su boda y se le proporcionó una lista de expertos que podrían ayudarla.

Hablando en el documental, la duquesa dice: “Al unirme a esta familia, sabía que había un protocolo sobre cómo se hacían las cosas. No hay clases y alguna persona que dice, ‘siéntate así, cruza las piernas así, haz una reverencia, usa este tipo de sombrero’, no sucede”.