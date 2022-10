Michael J. Fox habló sobre un año doloroso en el que sufrió múltiples fracturas de huesos y lamentó la pérdida de su madre, en medio de su batalla de 30 años contra el Parkinson. Pese a su delicado estado de salud, el actor mantiene su optimismo y activismo incansable ayudando a recaudar millones dólares para la investigación de la enfermedad a través de su fundación desde que le diagnosticaron la afección en 1991.

El actor pronto recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorario que reconoce los esfuerzos filantrópicos en la ceremonia de los Governors Awards el 19 de noviembre. Pero en el fondo, ha estado navegando en silencio mucho dolor. Su madre, Phyllis, murió en septiembre a los 92 años, y el año pasado sufrió nuevas lesiones.

El artista ha resistido períodos difíciles. En su libro de memorias hace dos años, hizo una crónica de lo que llamó el peor año de su vida, un período que comenzó en 2018 cuando se sometió a una cirugía de médula espinal para extirpar un tumor que le siguió una dolorosa fractura en el brazo izquierdo.

En una emotiva entrevista con la revista People, la estrella de “Volver al futuro” dijo que su condición “empeoró” el año pasado y afrontó nuevos obstáculos. “Me rompí la mejilla, la mano, el hombro, me pusieron un hombro de reemplazo, me rompí el brazo derecho y luego me rompí el codo. Tengo 61 años y lo siento un poco más”, detalló.

Si bien el Parkinson afecta los movimientos de Fox, quienes lo rodean dicen que las lesiones no significan necesariamente que su enfermedad esté progresando más rápido. Contrajo una infección después de la cirugía por su mano rota, y temporalmente no pudo usar la mano provocándole problemas de equilibrio.

Además, aseguró que los incidentes dolorosos hicieron mella en su perspectiva optimista. “Nunca fui realmente un tipo malhumorado, pero me ponía muy ma humor y corto con la gente”, afirmó.

Hace unas semanas, los fanáticos vieron a Fox caminar sin ayuda por un escenario de Nueva York para un reencuentro con su coprotagonista de “Volver al futuro”, Christopher Lloyd. “Estoy llegando a donde estoy caminando de nuevo de manera constante”, dijo Fox. “Creo que es genial caminar solo. Es fantástico”.

La estrella ha estado casada con la actriz Tracy Pollan, de 62 años, desde 1988. Comparten cuatro hijos, su hijo Sam, de 33, y sus hijas Aquinnah y Schuyler, de 27, y Esmé, de 21.

Incluso en los momentos más difíciles, Pollan dijo que su esposo es “una de las personas más amables que he conocido”.

Fox aprecia más que nunca la resiliencia que aprendió de su difunta y “espectacular” madre y su padre, William, quien murió en 1990.

La actitud de Fox también fue formada por actos de bondad que experimentó al principio de su carrera, recuerdos que ahora atesora. Después de dejar la escuela secundaria para ir a Hollywood en 1979, encontró a una mujer crucial, Judith Weiner, una directora de casting que defendió al actor desconocido ante Gary Goldberg, creador de “Family Ties”. Goldberg inicialmente quería a Matthew Broderick, pero ella luchó para que obtuviera ese trabajo y dijo que no haría el programa sin Fox.

Fox y Goldberg se convirtieron en mejores amigos y socios.

Años más tarde, mientras filmaba “Doc Hollywood” en 1991 en un pequeño pueblo de Florida, Fox se encontró recibiendo la inesperada hospitalidad sureña del difunto River Phoenix,. El gesto provino de una charla de ánimo que Fox dio en el set de “Family Ties” años antes, cuando Phoenix, interpretando un pequeño papel se sintió tonto al lidiar con una escena. “Le dije: ‘Bienvenido al negocio. Todo es una tontería’”, recordó el actor. “‘Pero si te mantienes firme, puedes encontrar una manera de contar una historia que otras personas no pueden’”.

Fox se retiró de la actuación en 2020, dejando una carrera repleta de éxitos: tres entregas de “Volver al futuro”, “El secreto de mi éxito” y “Casualties of War”, y papeles televisivos en “Spin City”, “Rescue Me”, “The Good Wife”. Decidió seguir adelante pese a luchar para recordar sus líneas mientras filmaba un papel en “Designated Survivor” de Kiefer Sutherland. Durante la mayor parte de su carrera, memorizar líneas le había sido fácil. Pero el Parkinson puede afectar la parte cognitiva. “No podía concentrarme en una línea. Así que no lo hice más”.

Fox tiene un nuevo proyecto en proceso, un documental de AppleTV+ que se estrenará en 2023, del cual puede decir poco, excepto: “Se trata de mí y de muchas formas diferentes de ver mi vida”.

“Mis hijos más pequeños nunca me conocieron sin Parkinson. Sam tenía 2 o 3 años cuando me diagnosticaron. Y hay una cierta libertad que debes darle a alguien que tiene Parkinson. Puedes elegir qué tan amable ser y cuánto hacer, y cuánto saber no hacer. Eso es todo acerca de la empatía”, detalló.

Al dejar atrás este difícil año, Fox parece más decidido que nunca a volver a sus pensamientos positivos. “Ha sido una lucha, pero estoy feliz. Digo eso porque espero que en algún nivel las personas puedan encontrar la felicidad a pesar de lo que están pasando”.