México: Sheinbaum presenta gira del trofeo de la Copa

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la gira del trofeo de la Copa en Palacio Nacional, acompañada del exfutbolista brasileño Bebeto.

A menos de 100 días del inicio del certamen, el trofeo recorrerá diez ciudades mexicanas, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida, como parte de un recorrido global que comenzó el 3 de enero en Arabia Saudita.

Las autoridades mexicanas destacaron que la experiencia gratuita permitirá a miles de personas acercarse al símbolo del fútbol mundial, llevando la emoción del Mundial a todos los rincones del país.