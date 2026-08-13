México refuerza seguridad en Michoacán tras ola de extorsiones a productores de aguacate

El gobierno de México anunció un nuevo operativo de fuerzas de seguridad en la región aguacatera de Michoacán para combatir la extorsión a productores y empresarios, con 11 cateos realizados este lunes en Uruapan y Ziracuaretiro que derivaron en 12 detenciones.

El despliegue total alcanza cerca de 9,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en el estado.

La presidenta explicó que la extorsión se había trasladado a una zona con menor presencia de la Guardia Nacional, por lo que se decidió fortalecer la vigilancia.

El operativo incluye 228 elementos adicionales y 48 vehículos para vigilar rutas principales, además de personal militar que acompañará a trabajadores de Senasica en 5 puntos de inspección.

La medida responde a la suspensión temporal de inspecciones de Estados Unidos a empaques de Michoacán, tras reportes de amenazas contra inspectores.

A la fecha, la estrategia ha dejado 950 detenciones.