México reduce 53 % los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026

El Gabinete de Seguridad de México presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, que muestran una reducción del 53 % en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos.

En el mismo periodo se detuvo a más de 67,200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 34,553 armas de fuego y 534 toneladas de droga en operaciones terrestres, además de 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

El operativo Enjambre ha detenido a 111 funcionarios vinculados al crimen organizado, incluido el presidente municipal de La Esperanza, Puebla.