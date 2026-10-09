México presenta balance eléctrico con nueva capacidad y modernización de centrales

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Gobierno de México presentó el balance de los dos primeros años en materia eléctrica con nueva capacidad de generación, modernización de centrales y expansión de las redes.

El objetivo es responder a una demanda que crece con los hogares, las industrias y las nuevas inversiones.

Entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado con 3,203 MW de nueva capacidad.

Hacia 2030 se prevén nueve centrales más con una capacidad conjunta superior a 9,300 MW.

El despliegue implica una inversión sexenal de alrededor de 1.2 billones de pesos en electricidad y gas natural.