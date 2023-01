Afortunadamente, no se registraron heridos. El caso ya se hizo viral en redes sociales.

El pasado 9 de enero, un juego mecánico, conocido como “el martillo”, giró sin control durante 10 minutos con las personas a bordo. El motivo de la falla de la atracción fue la fuerte lluvia de las zonas del sur. Esto sucedió en la Feria de Cancún, en México. El desesperante momento fue grabado y difundido en TikTok.

Varios usuarios se quejaron de la nula intervención de las autoridades, pese a que la Fiscalía de Quintana Roo se encontraba cerca al festival, en la av. Kabah. A esto se sumaron las reacciones y comentarios: “Gracias, cada vez refuerzo más mi miedo para no subirme allí”, “Ya no me vuelto a subir a ningún juego mecánico”, entre otros.

Este caso recordó lo sucedido la Expo Feria de Teloloapan, en octubre del 2022, cuando una de las atracciones, Sky Flye, sufrió una avería y se desplomó desde las alturas, dejando más de 20 heridos. Todo quedó registrado también en un video.