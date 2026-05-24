México inició entrega de becas y apoyo para uniformes escolares en escuelas primarias

México inició la entrega de becas y apoyo para uniformes escolares a estudiantes de primaria. Desde el pasado 18 de mayo, escuelas de todo el país comenzaron la distribución de las tarjetas de la beca Rita Cetina, un programa que otorgará 2 mil 500 pesos anuales a cada estudiante beneficiado para útiles y uniformes.

La entrega se realiza mediante asambleas en centros educativos y sedes concentradoras, donde personal de apoyo educativo orienta a madres, padres y tutores sobre el funcionamiento del programa y los requisitos necesarios para formalizar la tarjeta.

Autoridades indicaron que el depósito del apoyo económico se realizará a partir de agosto y que la meta es entregar cerca de cinco millones de tarjetas antes del 31 de julio.

Además, el gobierno federal habilitó un buscador de folio para que las familias puedan consultar el estado del trámite de la beca utilizando el número generado durante el registro.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y aliviar los gastos escolares de miles de familias mexicanas.