Miles de jóvenes mexicanos participan en una campaña nacional de murales que se extiende por los 32 estados de la república, transformando espacios públicos con arte urbano que promueve estilos de vida libres de adicciones, así lo dijo Abraham Carro Toledo, director el Instituto Mexicano de la Juventud.

La iniciativa, que involucra a estudiantes de preparatorias, universidades y comunidades en cientos de municipios, utiliza kioscos, parques y otros lugares como lienzos para mensajes que fomentan la paz y la recuperación del tejido social.

México se suma así a países latinoamericanos como Colombia, Chile y Argentina, donde programas similares de muralismo participativo han demostrado ser efectivos como espacios de expresión juvenil, contención emocional y fortalecimiento de la identidad comunitaria.