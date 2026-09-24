México avanza en una nueva red de trenes de pasajeros que conectará el centro y norte del país

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El Gobierno Federal de México avanza en la construcción de una nueva red de trenes de pasajeros que busca conectar zonas metropolitanas, ciudades y comunidades del centro y norte del país.

Los proyectos conectarán regiones en las que habitan 41 millones de personas.

La red contempla servicios dentro de las zonas metropolitanas y entre ellas, con velocidades de diseño de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Se calcula una reducción promedio del 40% en el tiempo de viaje que las personas hacen actualmente al trabajo, a su universidad, a su escuela u otras actividades, y alrededor de 220,000 personas usarán esta red diariamente.