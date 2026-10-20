México anuncia una inversión millonaria para becas de sus estudiantes

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que casi 400 mil jóvenes más se inscribieron al Bachillerato Nacional respecto al año pasado.

La mandataria sostuvo que ampliar los espacios educativos y las becas es parte de la estrategia para atender las causas de la violencia y evitar el abandono escolar.

Sheinbaum vinculó el aumento de inscripciones con la apertura de más preparatorias y con programas como la beca Rita Cetina para tercero de secundaria y el programa Te Extrañamos en el Salón.

Mario Delgado, secretario de Educación, anunció la apertura del registro de prepa en línea, con alrededor de 100 mil estudiantes en cada inicio de ciclo.

El modelo cuenta con un docente por cada 50 estudiantes y está abierto a personas de todas las edades. También está abierto el registro en 186 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.