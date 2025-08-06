México será sede del Foro Ciencia-Tecnología-Sociedad, uno de los eventos científicos más importantes a nivel global, que se realizará del 3 al 5 de diciembre en la Ciudad de México.

El encuentro, fundado en 2004 en Japón, reunirá a líderes científicos, políticos y empresariales de Asia, Europa y América para analizar los retos ambientales derivados del avance tecnológico, como sequías prolongadas y el aumento del nivel del mar.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que el foro alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de posicionar a México como promotor del diálogo científico para el bienestar social.