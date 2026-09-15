México acelera la construcción de viviendas para trabajadores con el Programa para el Bienestar

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Programa de Vivienda para el Bienestar de México ha contratado 667,000 viviendas nuevas y tiene 277,000 en proceso de construcción, como parte de la meta de 1.8 millones de casas durante el sexenio, según el balance del segundo año de gobierno.

Se han invertido 75,900 millones de pesos, lo que representa un avance del 37 % de la meta.

Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor aportación de suelo.

El FOVISSSTE reportó 321,210 familias beneficiadas con condonaciones, descuentos y reestructuras de créditos impagables.

El Infonavit redujo los requisitos para acceder a un crédito a solo tres condiciones, y casi el 75 % de los beneficiarios tiene entre 18 y 39 años.