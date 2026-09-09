Método Montessori: la italiana que revolucionó la educación sin libros ni pupitres

El método Montessori permite que niños desde los 3 años aprendan matemáticas con materiales concretos, sin necesidad de libros de texto. La creadora de esta filosofía, María Montessori, fue la primera médica graduada en Italia, con un título hecho a mano por no existir grados para mujeres.

La metodología utiliza cuentas rojas y tarjetas blancas para que los niños realicen operaciones aritméticas con decimales y varios dígitos, priorizando el tacto sobre la memorización.

Los salones Montessori cuentan con una mesa de la paz donde los pequeños resuelven conflictos dialogando y respetando el espacio del otro.

Montessori estudió medicina en condiciones desiguales, tomando clases por separado y realizando prácticas en horarios distintos a los de sus compañeros hombres.

El Montessori Institute, creado hace dos años por guías de Golden Valley School, forma a nuevos educadores en esta filosofía basada en la observación y el respeto.

Las estudiantes en formación, como Sofía Izábal Ortega, realizan prácticas observando a los niños para aprender a guiar su desarrollo autónomo.