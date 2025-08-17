Escrito por: Eduardo Troconis.

Lionel Messi volvió a las canchas y lo hizo a lo grande. En la victoria de Inter Miami 3-1 ante LA Galaxy, el astro argentino dejó claro que su nivel está intacto: marcó un golazo y fue pieza clave en la jugada que selló el triunfo, en una noche en la que los dirigidos por Javier Mascherano celebraron un regreso esperado.

El partido tuvo un desarrollo de ida y vuelta. Jordi Alba abrió el marcador para Miami poco antes del descanso (43′), pero LA Galaxy empató en la segunda mitad por medio de Joseph Paintsil (59′), obligando a buscar la reacción. Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia un empate, Messi apareció con una jugada individual y un remate colocado marca de la casa y fuera del área al 84′ para poner el 2-1 y devolver la ventaja al local. Minutos después, Luis Suárez firmó el 3-1 definitivo (89′), anotación a la que Messi contribuyó decisivamente con una asistencia de lujo.

Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS con 19 tantos en 19 partidos disputados, lo que lo consolida como la principal referencia ofensiva de Inter Miami. Además, el triunfo mantiene al conjunto floridano en la pelea por la cima de la Conferencia Este, donde figura quinto con 45 unidades en 24 encuentros.

Inter Miami buscará aprovechar este envión en las próximas jornadas para escalar posiciones y afianzar su candidatura en la MLS, mientras que, este miércoles, por los cuartos de final de la Leagues Cup, se enfrentan al Club Tigres de la Liga MX.