Escrito por: Eduardo Troconis
El portero costarricense, Keylor Navas, fue protagonista de una dinámica especial con el periodista David Faitelson en una entrevista para TUDN, en la que respondió a varias comparaciones entre grandes figuras del fútbol.
¿Cristiano Ronaldo o Messi?
Al ser consultado sobre la eterna discusión de quién es el mejor futbolista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Navas, que compartió camerino con ambos, respondió:
“Por el momento en el que pude compartir con ambos, Cristiano”
Recordemos que Navas compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y conquistó tres Champions League consecutivas.
Más elecciones de Keylor
Durante la entrevista, Navas también se inclinó por otros referentes del fútbol internacional en distintas comparaciones:
- Zinedine Zidane en vez de Carlo Ancelotti.
- Gareth Bale en vez de Aaron Ramsey.
Una dinámica que da de qué hablar
Las respuestas de Keylor reflejan parte de sus vivencias y afinidades en el fútbol europeo, en el que compartió camerino con figuras como Cristiano Ronaldo, Bale y Zidane, con quienes levantó títulos históricos en el Real Madrid.