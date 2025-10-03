Escrito por: Eduardo Troconis

El portero costarricense, Keylor Navas, fue protagonista de una dinámica especial con el periodista David Faitelson en una entrevista para TUDN, en la que respondió a varias comparaciones entre grandes figuras del fútbol.

¿Cristiano Ronaldo o Messi?

Al ser consultado sobre la eterna discusión de quién es el mejor futbolista entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Navas, que compartió camerino con ambos, respondió:

“Por el momento en el que pude compartir con ambos, Cristiano”

Recordemos que Navas compartió vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y conquistó tres Champions League consecutivas.

🔥 “Fui compañero de Cristiano, lo escogería a él por el momento que vivimos” 🔥



📌 Keylor Navas rompe el silencio sobre su preferencia sobre CR7 o Messi



🔴 En vivo por TUDN pic.twitter.com/AtBleZ9xaO — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 3, 2025

Más elecciones de Keylor

Durante la entrevista, Navas también se inclinó por otros referentes del fútbol internacional en distintas comparaciones:

Zinedine Zidane en vez de Carlo Ancelotti .

en vez de . Gareth Bale en vez de Aaron Ramsey.

Una dinámica que da de qué hablar

Las respuestas de Keylor reflejan parte de sus vivencias y afinidades en el fútbol europeo, en el que compartió camerino con figuras como Cristiano Ronaldo, Bale y Zidane, con quienes levantó títulos históricos en el Real Madrid.