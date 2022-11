El parte médico que difundió el París Saint Germain en la previa del Lorient despertó preocupación en todos los fanáticos de la selección argentina a días del inicio del Mundial de Qatar: Lionel Messi quedó marginado del partido que se desarrollará el domingo por una “inflamación en el tendón de Aquiles”.

Minutos después de conocerse esa noticia, el entrenador Christophe Galtier atendió a los medios en la habitual conferencia de prensa e hizo una escueta referencia a este tema: “Messi estará operativo para el próximo partido, creo, al igual que Kimpembe que continúa su proceso de rehabilitación”.

El DT tampoco podrá contar para este juego con el defensor francés, quien tuvo una lesión muscular en septiembre y se reincorporó recientemente al equipo aunque sufrió un problema en el tendón que lo obligó a salir otra vez. La lista de ausencias para la 14ª fecha de la Ligue 1 se completa con el costarricense Keylor Navas (dolor de espalda) y el español Fabián Ruiz (lesión en el aductor izquierdo).

El conductor del combinado de la capital francesa aseguró que ningún técnico lo contactó para “proteger” a algún deportista en la previa de la Copa del Mundo aunque aclaró que no tendría problemas en sacar a un jugador que le pida cuidar su físico: “La mejor manera de prepararse para un buen Mundial es jugando, pero obviamente escucho y tomo decisiones en base a lo que mis jugadores me pueden decir sobre su forma y el nivel de fatiga. Siempre hay que convencer a los jugadores para que jueguen, es la mejor preparación y si te relajas, puedes lastimarte. Tuve intercambios con otros futbolistas que bajaron el ritmo antes de la Copa del Mundo: o se lesionaron en la preparación o tuvieron una mala Copa del Mundo. Tienes que estar concentrado para jugar. Pero, claro, si un jugador me dice “no voy a jugar”, pues no jugará”.

El informe médico del argentino que difundió el club francés aclara: “Víctima de una inflamación en el tendón de Aquiles, Leo Messi permanecerá en tratamiento por precaución. Reanudará los entrenamientos colectivos la próxima semana”.

Ahora habrá que ver si finalmente entra en la consideración para el último encuentro del semestre (domingo 13/11 ante Auxerre en Parque de los Príncipes), aunque con este escenario suena difícil que se exija teniendo en cuenta que tres días más tarde deberá disputar un amistoso con la selección argentina ante Emiratos Árabes Unidos y el martes 22 de noviembre afrontará el debut en el Mundial contra Arabia Saudita en el Lusail Stadium.

Sin enfocarse directamente en Messi, Galtier también hizo una valoración sobre el temor que pueden tener los futbolistas de su plantilla a perderse el Mundial por una lesión. “Jugamos mucho, los tres días. Mañana será el partido 23, también cuento los de la selección. Estamos en una temporada muy singular con una agenda muy apretada. La gente no debería ocultarlo, nosotros tampoco. Esto genera fatiga. Encadenar series como esta consume mucha energía, está lo que observamos, lo que analizamos con los estados de forma física y mental y cómo sienten los jugadores. Todos nos enfrentamos a este calendario. No hay excusa, así es. Obviamente estamos un poco sin aliento, obviamente todos los jugadores que pueden participar en la Copa del Mundo tienen este miedo en mente”, aclaró en diálogo con el canal oficial del club.

“Hablo con mi cuerpo técnico, comparto mucho con mis jugadores, tenemos que escucharlos. No debe quedar nada sin decir. Ellos también deben confiar en nosotros en lo que les ofrecemos”, agregó.

Será el tercer encuentro en el semestre que se perderá la Pulga en el PSG tras ausentarse ante Reims por la Ligue 1 y la revancha contra Benfica en la Champions League a raíz de un problema en el gemelo que lo tuvo a maltraer por unos días. En total, el rosarino de 35 años sumó 18 presentaciones entre las tres competencias que tuvo el club: gritó 12 goles y repartió 14 asistencias.