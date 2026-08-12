La conmovedora carta con la que Messi despide a su papá

Lionel Messi publicó este miércoles su primer mensaje tras la muerte de su papá, Jorge Messi, quien falleció el sábado después de una prolongada enfermedad.

El argentino compartió en redes sociales una extensa y emotiva carta en la que recordó la relación que mantuvo con su padre desde sus primeros pasos en el fútbol.

¿Qué le escribió a su papá?

Messi confesó que todavía no logra asimilar su partida y que le resulta difícil imaginar que ya no podrán hablar ni verse.

También recordó que Jorge le pedía que disputara el último Mundial y que esperaba poder verlo jugar. Messi contó que, después de cada partido, esperaba recibir sus mensajes y que su ausencia le hizo comprender la gravedad de su estado.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”, escribió el futbolista, quien aseguró que ahora tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

¿Qué papel tuvo Jorge Messi en su carrera?

En la carta, Messi recordó cómo su padre lo acompañó desde niño a los entrenamientos y partidos, además de convertirse en su representante durante gran parte de su carrera.

“Fuiste papá, amigo y representante”, expresó el capitán argentino, quien también destacó que Jorge siempre estuvo presente para apoyarlo, aunque no fuera de los que acostumbraban regalarle elogios.

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Messi aseguró que llevará las enseñanzas de su padre a la educación de sus hijos y le agradeció por todo lo que hizo por él y su familia.

“Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó el futbolista.

¿Cómo fue el último adiós a Jorge Messi?

Jorge Messi fue despedido el sábado en una ceremonia privada, realizada en un cementerio de Pérez, cerca de Rosario, con la presencia de familiares y allegados.

Lionel Messi llegó ese mismo día desde Estados Unidos junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos para acompañar a su familia.

La familia mantuvo en privado la causa de muerte. Medios argentinos reportaron que Jorge Messi enfrentaba una enfermedad grave y había recibido tratamiento médico durante los últimos meses.