Lionel Messi apareció este lunes en la rueda de prensa para palpitar el debut de la Selección argentina en la Copa Mundial de Catar frente a Arabia Saudita y una de las dudas que inquietaba y se encargó de despejar fue acerca de su estado físico.

En las últimas horas trascendió la imagen que alertó de su tobillo derecho, aunque pudo integrarse al grupo en los entrenamientos. La Pulga afirma sentirse bien y no despierta incertidumbre para el duelo que abrirá la actividad del martes.

«Me siento muy bien físicamente. La verdad que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Entrené diferenciado porque tenía un golpe y fue por precaución, pero nada raro», aseguró, distendido, el hombre del PSG en la sala de conferencias.

Por otro lado, Leo apuntó a que se siente distinto al arribar a esta cita a no ser a mitad de año. «Es un momento diferente el momento, porque es otro momento de temporada, llegamos diferente físicamente. Otras veces (el Mundial) era al final de temporada. En esta ocasión es diferente, ahora no tuvimos tiempo (un mes de preparación) y nos toca jugar muy rápido, pero sabíamos que iba a ser así. Estamos preparados. La atmósfera que se vive antes del primer partido es especial porque se trata de un Mundial», comentó.

«Con muchos menos partidos en la temporada, siempre me sentí bien, con la continuidad, de jugar, siempre agarré ritmo y me sentí cómodo. Mientras más jugaba y más minutos tenía, no hice nada especial. Me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera sabiendo que es un momento especial; seguramente mi último Mundial y de conseguir ese gran sueño que tengo y todos tenemos».

EN DESARROLLO…

Foto: Getty Images