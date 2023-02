“Para mí los premios individuales son algo secundario, primero está lo colectivo”, afirmaba Lionel Messi en el discurso de premiación tras ganar su primer The Best en 2019. Su mentalidad nunca cambió, los reconocimientos llegan por su desempeño dentro del equipo y así sucedió nuevamente este 27 de febrero del 2023 en París.

El astro argentino sumó su segundo galardón entregado por la FIFA después de lo que fue su coronación en el Mundial de Qatar 2022 en el que, como capitán, levantó la Copa del Mundo, así como también el trofeo al MVP de la competencia. En el PSG, en tanto, salió campeón de la Ligue 1 pero quedó eliminado en octavos de final tanto en la Copa de Francia como en la Champions League.

La Pulga superó a Karim Benzema y Kylian Mbappé por lo hecho durante el año pasado. La consagración del delantero del Real Madrid en la Champions League en junio, o lo hecho por Mbappé en el PSG y en su selección, no fueron suficientes para imponerse al último campeón del mundo, quien alcanzó su título individual número 53 y el segundo The Best en su carrera.

En la previa, el astro argentino era el favorito a llevarse el trofeo de carbono y platino. Cabe destacar que para éste galardón las autoridades de la FIFA decidieron que se incluya también lo realizado durante el Mundial de Qatar en las categorías masculinas (jugador, entrenador y portero), mientras que en las ediciones anteriores, el periodo a tener en cuenta se terminaba el 31 de julio del año pasado. Fue esta competencia, la más importante del mundo, la que inclinó la balanza a su favor.

La floja temporada 2021/2022 que hizo con el PSG le llevaron a salir, incluso, de la lista de nominados del Balón de Oro, el cual quedó a manos de Benzema. Sin embargo su gran Mundial y la ausencia del futbolista galo en Qatar por lesión, lo posicionó como candidato para alzarse con su segundo The Best, desde que en 2016 el premio de la FIFA se desgajó del Balón de Oro.

Balón de Oro: 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021)

Balón de Oro Mundial: 2 (2014 y 2022)

The Best: 2 (2019 y 2022)

MVP de Europa: 2 (2010/11 y 2014/15)

MVP de Copa América: 2 (2015 y 2021)

MVP La Liga: 9 (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

Bota de Oro: 6 (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18 y 2018/19)

Pichichi La Liga: 8 (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)

Máximo goleador en Champions: 6 (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2018/19)

Golden Boy: 1 (2005)

FIFA FIFpro: 1 (2006)

Trofeo Bravo: 1 (2007)

Fifa World Player: 1 (2009)

Laureus: 1 (2019)

Onze d’Or: 4 (2009, 2011, 2012 y 2018)

A diferencia del Balón de Oro, que se otorga con los votos de un jurado de periodistas de todos los países de la FIFA, The Best contó con cuatro jurados que valieron un cuarto cada uno: seleccionadores, capitanes, periodistas y aficionados, votaron a través de una plataforma digital.