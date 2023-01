Lionel Messi se sinceró acerca de su Mundial soñado, el Mundial de Catar 2022.

En una entrevista con la radio Urbana Play de Buenos Aires, Messi se refirió al rival más difícil que enfrentó en el Mundial y sobre su polémica con la frase “andá para allá, bobo”.

Messi admitió que el rival más difícil que enfrentó en el Mundial 2022 fue de Concacaf: México.

“Fue el partido que peor jugamos por todo lo que conllevaba ganar ese partido sí o sí“.

“Uno confiaba que íbamos a pasar bien, que se nos iban a dar las cosas (pero) si no hubiéramos tenido el grupo (humano) que teníamos hubiera sido difícil de superar“, reveló Messi.

“En general fuimos mejores que los rivales“, pero señaló a México como “el más difícil“.

Además, Lio dijo arrepentirse de haber celebrado en la cara del técnico holandés Louis Van Gaal y de haberle dicho a Wout Werghorst “andá para allá, bobo“.

“No me gusta eso que hice, no me gusta lo que pasó después. Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo“.

“Reaccioné de esa manera. Habían pasado muchas cosas con ese jugador y un par más, momentos de tensión, cruces…Estaba en la zona mixta, muy reciente” dijo sobre la polémica frase.

Además, Messi concluyó con que “no me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan“.